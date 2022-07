Ilary Blasi rilancia gli zoccoli e ci riporta (immediatamente) negli anni '90

Gli zoccoli sono tornati di moda? A vedere di Ilary Blasi sembrerebbe proprio di sì. La conuttrice dell'Isola dei Famosi, spesso trendsetter, nella sua pausa estiva dalla TV, ha sfoggiato ai suoi piedi un bel paio di zoccoli in legno in un outfit che ci riporta immediatamente negli anni '90. L'ex letterina di Passaparola, nelle sue stories Instagram, si è mostrata con un look estivo dai tratti vintage dove, in abbinamento a una minigonna di jeans e un top beige, ha scelto di indossare proprio le classiche ciabatte di legno che negli anni'90 non mancavano ai piedi di nessuna donna (e uomo).

Ilary Blasi rilancia così una scarpa che ha fatto la storia della moda e che, dopo anni in cui è stata lasciata nascosta dentro la scarpiera (con qualche saltuario ritorno), può tornare a diventare un must-have dell'estate italiana.

La moglie di Francesco Totti e mamma di Christian, Chanel e Isabel, si è mostrata fiera del suo nuovo look ma, soprattutto, dei suoi zoccoli su cui ha scelto di focalizzare l'attenzione inquadrandoli da vicino e rendendoli protagonisti delle sue stories su Instagram.

La storia degli zoccoli di legno

Li si ama o li si odia ma gli zoccoli in legno sono un grande classico della moda che nascono come calzature povere per diventare poi protagoniste di passerelle di alta moda. Queste ciabatte con la suola interamente fatta di legno, quindi, dura, prendono il loro nome dal termine latino soccus che indicava un tipo di calzature resistenti utilizzate dagli antichi romani, specialmente da contadini e pastori che avevano bisogno di "robustezza" ai loro piedi. Queste scarpe, inoltre, erano usate anche dagli attori comici a teatro, come alternativa ai coturni che, invece, erano scarpe da tragedia. Gli zoccoli, inizialmente, erano le scarpe di chi non poteva permettersi quelle in cuoio e venivano realizzati (così come oggi) da un unico pezzo di legno di pioppo. Questo particolare tipo di ciabatte può essere di diverso genere, olandesi, sabot, svedesi ma si tratta, ad ogni modo, di scarpe unisex che hanno segnato la storia della moda. Utilizzatissimi da tutti, a partire dagli hippie negli anni '70, fino alle geishe giapponesi e poi ancora dai contadini e allevatori del Nord Europa, gli zoccoli in legno sono diventati oggi veri e propri oggetti di moda, rilanciati come trend negli anni '90 e ancora nel 2015, nel 2021 e, sembrerebbe proprio, anche quest'anno.