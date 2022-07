Ilary Blasi: lato b e bikini. Il nuovo shooting bollente in Tanzania

Mentre in Italia Francesco Totti si diletta in partite di padel, sport che è la sua nuova passione, in Tanzania l'ex moglie Ilary Blasi si diverte ad immortalarsi in shooting ad alto tasso erotico. Tra le sue Instagram Stories, l'ex conduttrice si fotografa prima in bikini sul lettino, poi in topless di fronte alla piscina, dando sfoggio di un lato b da urlo.

Foto completamente opposte al tenore di quelle pubblicate in questo weekend, quando aveva invece condiviso uno scatto insieme ai tre figli: tutti e quattro si tenevano per mano e guardavano l'orizzonte, quasi a significare un nuovo inizio da famiglia separata. L'addio tra Ilary e Totti, dopo vent'anni d'amore, è arrivato infatti la scorsa settimana, attraverso due comunicati stampa distinti (e a seguito di innumerevoli voci di tradimento da parte di entrambi).