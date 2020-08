Ilary Blasi bacia Totti in mare. Lui: "Sembri un piranha"

Una foto per festeggiare la diciottesima estate d'amore con Francesco Totti è quella condivisa da Ilary Blasi sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha pubblicato uno scatto immortalato a Sabaudia mentre bacia il marito. "Ilary e Francesco", è la didascalia a corredo, a voler sottolineare la semplicità di un amore tanto genuino quanto solido. Ironico il commento del Pupone: "Sembri un piranha", scrive tra i commenti.

Ilary e il bacio a Totti

Duemila i commenti arrivati in calce al post, con tanti complimenti da parte dei fan per la capacità che la coppia ha avuto di costruire una relazione così autentica in un mondo tutt'altro che semplice come è quello del mondo dello spettacolo.Sposi da 15 anni ma legati da 18, anche quest'anno come sempre la showgirl e l'ex calciatore stanno trascorrendo il loro buen retiro sul litorale romano. Con loro anche i figli Cristian, 15 anni, Isabel, 4, Chanel, 13.

Ilary e Totti, 15 anni di matrimonio a giugno

Proprio lo scorso 19 giugno si è celebrato l'anniversario di nozze . “Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che dell'errore, abbiamo fatto amore…”, ha scritto l'ex capitano giallorosso a corredo di uno scatto insieme alla moglie, prendendo in prestito le parole della canzone 'Unica' di Antonello Venditti. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sposati il 19 giugno 2005 nella Chiesa dell'Aracoeli di Roma. All'epoca lei aveva 24 anni ed era incinta del loro primo figlio. La coppia era già così popolare che il loro matrimonio venne ripreso in diretta da Sky e i ricavati dei diritti televisivi furono devoluti interamente in beneficenza.