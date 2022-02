Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi: la storia è al capolinea. Il retroscena bomba

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in crisi. Dopo vent'anni d'amore, 17 di matrimonio e tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, l'ex calciatore e la conduttrice sono arrivati al capolinea. Stando a quanto riportano alcuni amici ai giornali, i due sarebbero infatti sul punto di lasciarsi. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, sebbene ai più attenti non fossero sfuggite alcune avvisaglie di tensioni in corso, soprattutto via social.

Ad appena un mese dalla separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un'altra delle coppie più amate del mondo dello spettacolo è pronta a separasi. E questa volta è destinata a fare ancora più rumore. L'annuncio della separazione sembra imminente, come rilanciato da un'anticipazione del sito Dagospia e dal Corriere della Sera. Come ultimo indizio di un vaso che sarebbe diventato sempre più pieno, il quotidiano riporta, in particolare, una lite tra i due che sarebbe avvenuta durante una gita di famiglia organizzata a Castel Gandolfo, sintomo insomma di una situazione sempre più tesa.

Che le cose non stessero andando per il verso giusto era parso evidente già lo scorso 27 settembre, quando l'ex Capitano della Roma ha festeggiato il compleanno senza che la moglie riservasse per lui un biglietto di auguri "social" (a differenza degli altri anni). Negli ultimi tempo, si è vociferato molto attorno ad un viaggio da "single" della showgirl, volata in Lapponia insieme ad alcuni amici. Poi, a Natale, la famiglia si era mostrata di nuovo al gran completo, lasciando intendere che l'allarme fosse rientrato. Eppure, proprio di recente, Ilary concludeva una intervista con queste parole, oggi evidentemente subilline: “ Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo”.

La storia d'amore, dall'inizio

Ilary e Francesco si sono sposati nel 2005. L'evento è stato uno dei più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky, i cui proventi andarono in beneficenza. Di lì a poco è arrivato il primo figlio, Cristian, nato nel settembre del 2005, poi, due anni dopo, il 13 maggio del 2017, è nata Chanel. Infine l'ultima arrivata, Isabel, venuta al mondo nel 2016. Negli ultimi anni si è parlato del desiderio di un quarto figlio, mai arrivato. Oggi la notizia della rottura.