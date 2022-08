Il retroscena sulle bugie di Totti a Ilary: "Le disse che Noemi era una tifosa, lei fidò e si espose in tv"

Insieme al servizio fotografico che mostra Ilary durante il suo soggiorno estivo a Cortina, intenta a fare shopping e poi a cena con pochi strettissimi amici, Chi pubblica anche il racconto di quanto accaduto lo scorso febbraio in casa Totti-Blasi quando per la prima volta spuntò il nome di Noemi Bocchi, la donna ritratta con lui allo stadio, anche se a distanza. Secondo la ricostruzione del settimanale diretto da Alfonso Signorini, grande amico di Ilary, allora la showgirl chiese spiegazioni al marito: "Lui le disse che magari era una tifosa che si era fatta un selfie con lui" è la risposta attribuita a Totti che rassicurò Ilary, tranquillizzata anche dalla presenza sugli spalti dell'amico Emanuele che pure confermò la versione del marito: era lui - disse - a frequentare un'amica di Noemi, per questo erano tutti insieme allo stadio.

L'intervista in tv contro i giornali

Il racconto spinse così Ilary a non credere al gossip così esposto dai media e ad andare in tv, a Verissimo, per smentire ogni cosa, fino a dire che erano stati proprio i giornali a fare una figuraccia e che no, il suo matrimonio era solido e non c'era alcuna donna. Il resto è storia, o almeno cronaca di indiscrezioni mai ancora commentate dai diretti interessati: Ilary cercò conferme con un investigatore privato per scoprire che quelle ricostruzioni erano vere e il marito davvero aveva un flirt con un'altra. L'unica certezza, al momento, è che il matrimonio è finito: "Non sopravviverebbe a un tradimento" assicurò lei nell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve poco prima della nota che confermava la fine del matrimonio. E proprio con la giornalista, Ilary Blasi si è incontrata a Cortina: che sia proprio da lei che tornerà per parlare per la prima volta della bufera mediatica soffiata sulla sua vita privata?