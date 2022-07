"Ilary Blasi e Francesco Totti si separano: stasera l'annuncio ufficiale"

Ilary Blasi e Francesco Totti si separano. Ad annunciarlo sarà la stessa coppia in un comunicato ufficiale che verrà diffuso nella serata di oggi. L'indiscrezione - lanciata da Dagospia - arriva a cinque mesi di distanza dalla fuga di notizie avvenuta a febbraio circa una possibile rottura tra l'ex calciatore e la conduttrice, rumors che vennero smentiti prontamente dalla coppia. Il sipario è pronto a calare dopo vent'anni d'amore e tre figli, Chanel, Isabel e Cristian.

"Stasera - si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino - Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale". Sul sito si scrive inoltre che "i problemi di casa Totti erano noti a tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso al legge dell'omertà". Totti, insomma, sarebbe stato tutelato dagli stessi giornalisti sportivi, intenzionati a nasconderne i retroscena circa la vita privata.

Il precedente: l'annuncio di crisi, a febbraio

Com'è noto, già nella primavera di quest'anno, lo stesso sito aveva lanciato la notizia della presunta rottura tra i due. Notizia che poi era stata prontamente smentita dal calciatore, che aveva condiviso un video su Instagram in cui chiedeva rispetto, e dalla conduttrice, che a Verissimo parlò di indiscrezioni lanciate volontariamente da qualcuno che aveva intenzione di alimentare una macchina del fango contro lei e il marito. All'epoca si parlò anche di una presunta relazione di lui con un'altra donna di nome Noemi, retroscena anch'esso smentito a stretto giro.

Stavolta l'addio sembra definitivo: ecco perché

Eppure, a distanza di mesi, oggi si torna a parlare di un addio dopo vent'anni d'amore. E questa volta le voci sembrano più realistiche che mai. Da tempo i due non si mostrano l'uno al fianco dell'altra. Da quando, precisamente, è stato opportuno farlo per smentire la notizia della crisi, appunto. Dopo quella cena di famiglia immortalata via social al ristorante, i due hanno infatti condotto vite all'apparenza separate e mai si sono mostrati pubblicamente insieme.

La storia d'amore tra Totti e Ilary