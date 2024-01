Ilary rivela: "Totti voleva sputare in faccia ai giornalisti di Dagospia". Arriva la dura risposta del sito

Il libro di Ilary Blasi Che stupida è uscito da circa 24 ore, ma già sta destando clamore per alcuni contenuti che riaprono rancori mai passati. Tra questi quello nei confronti di Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino che per primo a febbraio 2022 pubblicò la notizia della fine del matrimonio tra la conduttrice e Francesco Totti. Ripercorrendo quel periodo, Blasi ha ricordato quale fu la reazione sua e quella del marito davanti alla notizia che venne poi smentita, dall'ex calciatore con l'ormai celebre video in cui bollava i rumors su presunti tradimenti come "fake news" e da lei stessa con l'altrettanto memorabile intervista a Verissimo in cui prendeva le difese del marito definendo "schifoso l'accanimento mediatico contro la sua famiglia".

E proprio a tal proposito, l'autrice del libro ha rivelato quale fu la reazione del marito quando Dagospia replicò alla sua intervista a Silvia Toffanin. "Amici e parenti mi inviavano il link a un nuovo articolo di Dagospia, intitolato 'Raccontacene un’altra, Ilary! La Blasi si fa ospitare dall’amichetta Silvia Toffanin a “Verissimo” per rompere il silenzio sulla crisi con Totti e dare la sua versione mejo di un film fantasy'. Insistevano. Secondo loro era tutto vero: Noemi Bocchi era l’amante di Francesco. E io avrei mentito su tutta la linea" scrive Ilary. "Inoltrai il link a Francesco, commentando 'Dagospia rosica. Ha fatto un nuovo articolo con foto vecchie e dice: ‘Ilary raccontacene un’altra'. La sua risposta mi lasciò interdetta: mi scrisse che, se così mi invitavano a fare, avrei dovuto raccontarne un'altra. Che?! Un'altra cosa? Esiste un'altra versione della storia? Ma la verità non ha versioni: o hai l'amante o non ce l'hai" dice ancora. "Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di Dagospia e gli avrebbe sputato in faccia. Gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto" è poi il riferimento al sito diretto da Roberto D'Agostino.

Una citazione che non è certo passata inosservata a Dagospia che ha prontamente risposto a Francesco Totti riprendendo il passaggio sul gesto che avrebbe voluto compiere contro i giornalisti: "Francesco Totti non ha perso il vizietto: dopo lo sputo a Poulsen, voleva sputare in faccia ai giornalisti di Dagospia (a France’, qua ce trovi)" esordisce Dago richiamando alla memoria il famoso gesto nella partita in Italia-Danimarca degli Europei 2004 in Portogallo. E ancora: "Nel libro “Che stupida”, Ilary Blasi racconta di quando, dopo che questo disgraziato sito pubblicò la notizia sulla loro crisi coniugale (febbraio 2022), “il pupone” le disse che avrebbe voluto regolare i conti con noi a colpi di saliva. “Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di dagospia e gli avrebbe sputato in faccia. gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto“", prosegue Dago: "Invece di ringraziarci per averlo liberato di una zavorra, Totti ci accusò di “fecche news” e ci voleva sputa’ in faccia (a Roma se dice: non sputa’ per aria che te ricasca addosso)". Dal canto suo Totti continua a restare in silenzio.