"E se Totti la tradisse?", Ilary Blasi replica a tono alla conduttrice

Che belva si sente Ilary Blasi lo scopriremo questa sera, quando andrà in onda l'intervista della conduttrice tenuta da Francesca Fagnani nella trasmissione "Belve", in onda su Rai Due. Ospite del talk show di seconda serata, Blasi torna a parlare della presunta crisi col marito Francesco Totti, che tanto fece parlare i giornali nel corso dei mesi scorsi, quando si parlò di una relazione del calciatore con una ragazza di nome Noemi.

Ospite di Fagnani e delle sue interviste senza peli sulla lingua, Ilary non si sottrae alla domande. Neanche quelle più pruriginose. E così, oltre a smentire il tradimento da parte del compagno, risponde alla domanda precisa posta dalla giornalista."La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?" chiede Francesca Fagnani. E lei: "No, né dell’uno né dell'altra" è la risposta secca di Blasi.

Insomma, se davvero Totti avesse avuto un flirt con questa Noemi, di certo la storia d'amore sarebbe finita.

Nel merito della fuga di notizie, Ilary torna a sottolinare che, secondo lei, dietro tutta questa messinscena, ci sarebbe un complotto. "Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?" le domanda quindi Fagnani. E lei risponde: "No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi...". Insomma, Blasi non fa nomi né cognomi.

Di crisi si è parlato per la prima volta a dicembre scorso, a seguito di alcuni dettagli "social" che non erano sfuggiti ai follower della coppia: oltre alla vacanza da single di lei in Lapponia con l'amico Luca Tommassini ed altri conoscenti, anche mancate dediche d'amore in occasione di ricorrenze importanti (e solitamente ben presenti sui profili social di marito e moglie). Poi le foto di Totti allo stadio e, qualche gradino più in là, tale Noemi Bocchi, il cui nome è stato affiancato a quello del Pupone. Due giorni di silenzio da parte della coppia, quindi la smentita ufficiale di lui via Instagram. Nessuna crisi, l'amore continua.

Ilary e Francesco si sono sposati nel 2005. L'evento è stato uno dei più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky, i cui proventi andarono in beneficenza. Di lì a poco è arrivato il primo figlio, Cristian, nato nel settembre del 2005, poi, due anni dopo, il 13 maggio del 2007, è nata Chanel. Infine l'ultima arrivata, Isabel, venuta al mondo nel 2016. Negli ultimi anni si è parlato del desiderio di un quarto figlio, mai arrivato. Proprio nel merito dei figli, va un'altra domanda di Fagnani, che chiede alla presentatrice se è contenta dei nomi dati alle sue bambine e quale fosse la rosa dei nomi che lei e suo marito avevano in mente. "Lo vuoi proprio sapere? Roma", risponde lei.