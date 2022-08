Il ritorno di Ilary Blasi all'università dopo l'addio a Totti

La notizia è da prendere con le pinze, poiché non è stata confermata dalla diretta interessata. Ma, in questi tempi di chiacchiericcio, ci mette poco una palla di neve a diventare una valanga sulla coppia Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio dell'anno. Se insomma le indiscrezioni vogliono l'ex calciatore in attesa del quarto figlio dalla compagna Noemi Bocchi, la conduttrice starebbe pensando di ripartire da se stessa dal punto di vista professionale: basta tv, bentornata università.

Ebbene sì. Stando a quanto racconta il magazine Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana, Ilary sarebbe pronta a prendersi un anno sabbatico dalla televisione (e, dunque, anche dall'Isola dei Famosi?) per dedicarsi allo stadio, che abbandonò in passato con l'intenzione di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia e alla carriera nel mondo dello spettacolo. Secondo fonti vicine alla presentatrice, Ilary si era già iscritta all'università, a Scienze della Comunicazione, prima di sposare Totti. E, del resto, sono settimane che la 41enne si mostra in vacanza mentre si concede il lusso di leggere libri distesa sul lettino. Che questo sia solo l'inizio?