"Ti mando 300 euro. Mi fai una foto dei tuoi piedi?": un uomo scrive a Ilenia Pastorelli, la sua risposta

L'intervista rilasciata da Ilenia Pastorelli a Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve è stata segnata da una serie di battute che hanno suscitato le risate del pubblico in studio e quelle della stessa conduttrice coinvolta a un certo punto nell'ironica proposta di iscriversi insieme a OnlyFans. Evidentemente però, qualcuno non deve aver colto l'umorismo dell'attrice romana, dal momento che una richiesta sull'effettiva possibilità di ricevere la foto dei suoi piedi è davvero stata avanzata con un messaggio privato inviato via social.

Il riferimento alla piattaforma che offre contenuti esclusivi dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro è stato avanzato da Pastorelli quando, nel corso del dialogo con Fagnani, ha spiegato il suo approccio alle eventuali scene di nudo sul set di un film: "Franci, io sono sincera se arriva il bonifico sono sempre a mio agio", ha ammesso: "Stai lavorando, non è che ho detto adesso mi metto il mio sedere e faccio eh... Ci stanno però, la conosci Only...? Se ci iscriviamo io e te facciamo un sacco di soldi. Mettiamo le foto dei piedi". E ancora, ribadendo il suo debole per i bonifici: "Quelli non si rifiutano mai", ha aggiunto. Ecco allora, la concreta proposta arrivata con un messaggio da parte di appassionato fan dell'attrice che l'ha condivisa tra le storie Instagram: "Ho visto l'intervista e lei che parla dei piedini sui vari siti a pagamento, qualora me li volesse mandare in chat quando dovrei spendere, 200/300 euro bastano o ne desidera di più?". Pronta la sua reazione: "Ecco il genio", il commento dell'attrice che ha preferito non aggiungere altro.