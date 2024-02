Ilona Staller, l'appello in lacrime al figlio in tv: "Smetti di drogarti. Sei giovane e bello"

Nel video in alto, l'intervista a Ilona Staller

I rapporti tra Ilona Staller e il figlio Ludwig sono sempre più complessi. Oggi lui ha 31 anni e vive in America insieme al padre, dove sta provando a disintossicarsi dall'uso della droga. Negli ultimi tempi la mamma Ilona si è trovata costretta a denunciarlo: "C'era a rischio la sua vita e anche la mia. L'ho denunciato nel suo interesse, per salvarlo". Tra mamma e figlio oggi non ci sono contatti, "ma il padre lo sta aiutando. Preferisco saperlo in vita in un altro paese piuttosto che sotto terra a Roma".

A Verissimo Ilona lancia un appello al suo Ludwig in lacrime, guardando dritto in camera: "Vivi la tua vita, perché sei giovane e bello". Ilona sostiene di aver provato in tutti i modi ad aiutarlo ma poi ha cominciato a non riconoscerlo più. "Non volevo denunciare mio figlio, sono una mamma, ma ho dovuto farlo per quello che è arrivato a fare - spiega - Dopo tre mesi sono arrivati i carabinieri e mi hanno chiesto se tenere la denuncia o ritirarla. Io credevo che lui avrebbe cominciato a stare meglio e l'ho ritirata, ma non è stato così. L'ho portato anche in un centro di disintossicazione a Roma, ma niente. Ci sono stati episodi anche brutti, crudeli, a parte i soldi". Oggi in corso c'è un procedimento. Toffanin spiega che il ragazzo ha dato anche percosse alla mamma, pur di avere soldi: "Chi si droga e ha bisogno di soldi, trova il modo per averne: io ho dovuto lasciare soldi in casa, anche a notte fonda, altrimenti diventava aggressivo. Dava i pugni agli specchi, rompeva mezza casa. A volte 100, a volte 500. Chi ce la farebbe? Mica sono miliardaria".

Il primo approccio del ragazzo con la droga è arrivato in adolescenza. "Nessuno della nostra famiglia ha mai avuto a che fare con la droga", continua l'ex attrice a luci rosse. "Lui invece a 14 anni ha avuto delle pasticche da alcune persone a scuola. In quei giorni si è messo nel letto e stava male. Frequentava gente che lo ha fatto entrare nel giro della droga. Ho cominciato a vederlo sempre diverso, cambiato".

Sin da piccolo il figlio ha subito momenti di sofferenza, dovuto in particolare lotta tra papà e mamma, che si sono separati durante la sua infanzia. "Mio figlio è stato portato illegalmente in America nel 1993" ricorda oggi Ilona. "Aveva un anno. Era il 23 dicembre, c'era un grande albero di Natale pieno di regali. E' venuto il papà dicendo che lo avrebbe portato allo zoo invece non l'ho più trovato. Sono arrivata con la polizia ma era già partito".