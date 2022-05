Ilona Staller dà i voti: "Ilary Blasi è sexy, sarebbe una perfetta pornodiva"

Dopo aver fatto parlare di sé per la proposta indecente lanciata a Putin, Ilona Staller rilascia dichiarazioni "piccanti" anche nel merito di Ilary Blasi. Proprio a proposito della conduttrice dell'Isola dei Famosi, reality show di cui lei stessa è appena stata concorrente, l'ex attrice a luci rosse dice: "E' bella, elegante, spettacolare", per poi precisare che sarebbe donna ideale per partecipare ad un film erotico. "E so anche chi potrebbe essere il partner ideale per un film", aggiunge, senza però fare nomi.

Eliminata di recente dalla trasmissione televisiva in onda su Canale 5, la scorsa settimana Ilona aveva fatto molto parlare, in rete, a seguito di alcune esternazioni rivolte a Vladimir Putin (volutamente provocatorie): "Il mio messaggio di pace contro la guerra e per il presidente russo? Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina", aveva dichiarato l'ex pornodiva, classe 1951 e da sempre simbolo dell'emancipazione del sesso e dei suoi piaceri tra gli anni Settanta ed Ottanta.