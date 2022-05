La proposta indecente di Ilona Staller a Putin: "Mi offro una notte in cambio della pace"

Reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, Ilona Staller è tornata in Italia ed ha lanciato una provocazione al presidente russo Vladimir Putin. Una proposta indecente, più che una provocazione: una notte si sesso in cambio della pace in Ucraina. Dichiarazioni che stanno già facendo il giro della rete. Su Instagram, l'ex attrice a luci rosse, si è rivolta al presidente, artefice dell'invasione dell'Ucraina: "Il mio messaggio di pace contro la guerra e per il presidente russo #putin. Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina, per il popolo russo!".

Classe 1951, originaria di Budapest, Cicciolina è stata il simbolo dell'emancipazione del sesso e dei suoi piaceri tra gli anni Settanta ed Ottanta. Ma è stata un'attivissima parlamentare del Partito Radicale, all'inizio degli Anni Novanta, nonché fondatrice del Partito dell'Amore. Oggi prende un vitalizio.