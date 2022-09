Il primo mese di Imagine Fiordispino, i dolci auguri di papà Stash e mamma Giulia

È stata sommersa dalle critiche fin dal suo primo giorno di vita e solo per il nome scelto da mamma Giulia Belmonte e papà Stash con un chiaro riferimento alla canzone di John Lennon. Stiamo parlando di Imagine, la secondogenita di casa Fiordispino che, proprio oggi, compie un mese di vita. Nata, infatti, lo scorso 14 agosto, facendo diventare il frontman dei The Kolors e la sua compagna Giulia, genitori bis, Imagine festeggia il suo primo mesiversario e per l'occasione, è arrivata subito una dolcissima dedica social di mamma e papà che continuano, tutti i giorni, a mostrare ogni aspetto della loro nuova vita familiare a quattro e tutta la loro gioia di essere genitori di due bellissime bambine che hanno dato più colore alla loro vita.

"A vita mia!!!" scrive Stash, nel suo dialetto napoletano, sotto la carrellata di immagini, pubblicate dalla sua compagna, una serie di scatti che celebrano la nascita della più piccola di casa Fiordispino. Dalla passeggiata al parco con mamma e papà, al primo vestitino, fino a passare all'immagine dei letti di ospedale che hanno accolto mamma Giulia e la piccola Imagine appena dopo la sua nascita. Così, la giornalista ventisettenne, ha scelto di fermare, per immagini, questo importante momento della loro vita accompagnando le foto di Imagine con una sentita dedica: "1 mese di Imagine" e sembra proprio che la coppia, che dopo i cambiamenti subiti post gravidanza e figli, sia più felice che mai.