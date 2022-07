Imma Battaglia in topless, via tutto a bordo piscina

L'estate è la stagione preferita di Imma Battaglia, che da partenopea doc ama sfoggiare un'abbronzatura perfetta. Per non sbagliare, quindi, meglio il topless, come mostra nell'ultimo post di Instagram.

L'attivista lgbt si è regalata un fine settima di relax vicino Roma, in un resort tra le colline, e sul lettino della piscina il sole si prende in totale libertà: sdraiata, a pancia in su, nella foto pubblicata indossa solo gli slip e con le mani si copre appena il seno. Impossibile non notare - e apprezzare - il fisico scolpito (e già abbronzatissimo), frutto di tanto allenamento. Imma, infatti, è una grande sportiva e ama tenersi in forma durante tutto l'anno, riuscendo così a sfoggiare un corpo invidiabile a 62 anni.

A scattarle la foto Eva Grimaldi, che lascia anche un commento: "Spettacolare". Le due, sposate da tre anni, amano concedersi delle piccole fughe tutte per loro e in attesa della vacanza sono già pronte a ripartire, come scrive Imma Battaglia ai follower: "Memories di questo weekend passato - si legge nel post - Pronti per un nuovo fine settimana?". Altro giro, altro topless.

Le foto pubblicate da Imma Battaglia