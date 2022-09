Imma Tataranni 2: anticipazioni del 27 settembre

Oggi, 27 settembre, riparte Imma Tataranni 2: quattro nuove puntate che narrano la vita professionale e privata del sostituto procuratore, una donna forte (interpretata da Vanessa Scalera) che scivola su diverse incomprensioni sentimentali. Leggiamo qualcosa in più sulla puntata di questa sera.

Imma Tataranni 2 – Anticipazioni (27 settembre 2022)

La seconda stagione di “Imma Tataranni - Sostituto procuratore” è composta da 8 episodi. I primi quattro sono stati trasmessi da Rai 1 tra l'ottobre e il novembre del 2021. I restanti 4 si apprestano ad essere rilasciati: si comincia il 27 settembre con la quinta puntata della seconda stagione, dal titolo “Il peso dell’anima”. Questo appuntamento è caratterizzato da un particolare fatto: Pietro (Massimiliano Gallo) riceve sul proprio cellulare alcune foto che mostrano Imma (Vanessa Scalera) in atteggiamenti intimi con Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice).

In modo particolare uno scatto sembra proprio immortalare un bacio tra i due. Pietro appare indignato, ma in realtà la Tataranni e Calogiuri si trovavano in compagnia del pentito Giulio Bruno. L’intento della pm è quello di incastrare Saverio Romaniello, un uomo che ha dei contatti molto stretti con la cosca 'ndranghetista dei Mazzocca. Da un lato Imma sarà impegnata con un caso molto complesso, dall’altro dovrà fronteggiare la reazione di Pietro, che si sente tradito dalla sua amata.

Dove vedere Imma Tataranni 2 in tv e in streaming (martedì 27 settembre)

La nuova puntata di Imma Tataranni 2 va onda in prima tv a partire dalle 21.25 circa su Rai 1. L’episodio è inoltre visibile in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.