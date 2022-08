Incendio a Pantelleria, i vip si rifugiano sulla barca di Armani. Myrta Merlino: "Disperati davanti alle fiamme"

Devastante il maxi incendio che ieri, 17 agosto, è divampato sull'isola di Pantelleria (Trapani) distruggendo la vegetazione in più punti e costringendo residenti e turisti a fuggire. Tra loro, alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che in queste ore stanno raccontando la drammatica esperienza vissuta.

"Ci siamo sentiti disperati e impotenti davanti a quelle fiamme" è la testimonianza rilasciata a La Repubblica da Myrta Merlino, sull'isola insieme al marito Marco Tardelli. "Abbiamo visto le fiamme mangiare la collina sotto i nostri occhi... Gadir è uno dei luoghi più belli e verdi dell’isola. E siamo scappati, abbiamo avuto appena il tempo di prendere il portafogli e gli smartphone. Ho fatto non so quante telefonate a Roma per segnalare quanto stava accadendo" racconta ancora la conduttrice de L'aria che tira, rifugiatasi sulla barca di Giorgio Armani con gli altri ospiti in fuga.

Il dolore di Giorgio Armani

Tra i turisti più noti che hanno scelto Pantelleria per trascorrere queste vacanze estive, anche lo stilista Giorgio Armani, tra i primi ad accorgersi della pericolosa nuvola di fumo alle ore 19.55, quando era in compagnia di alcuni ospiti con cui è andato via non prima che il suo entourage avvisasse carabinieri e vigili del fuoco. Lo stilista - spiega Repubblica - si è chiuso in un profondo silenzio, addolorato per quanto accaduto in una terra che ama.

Un dolore che è anche quello di Claudio Santamaria: "Noi stiamo bene, ma siamo in pensiero per i residenti, i turisti, per tutti coloro che stanno lasciando le proprie abitazioni, costretti alla fuga per le fiamme provocate da un (o più ) piromane. Questo è un crimine!" scrive l'attore sui social a corredo di una foto emblematica commentata da migliaia di follower sconcertati per l'accaduto.