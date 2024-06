Inchiesta sulla beneficenza di Fedez, la reazione di Chiara Ferragni dice tutto

Calma apparente. Dopo settimane di frecciate social e dichiarazioni pesanti tra Chiara Ferragni e Fedez sembrerebbe essere calato il silenzio, o almeno così sembrerebbe. Lei impegnata con il matrimonio di Diletta Leotta e a cercare di mostrare come la vita sia tornata ad avere una routine 'semplice'. Lui, invece, si affanna nel mostrare che si sta di nuovo divertendo, ha preso un nuovo cane, uguale a Paloma, da quando si è separato dalla moglie con la quale aveva "una relazione tossica".

I figli quest'ultimo fine settimana di giugno erano con i nonni: entrambi sono volati via da Milano, lei per la Sicilia per Leotta e lui in Puglia per un incontro con il Codacons per l'Ilva e non sono mancate le polemiche in quanto il dibattito verteva sull'inquinamento e lui ha viaggiato in jet privato. Ma non solo..

Fedez e la beneficenza

Durante l'incontro a Taranto c'è stato anche un botta e risposta tra Fedez e la giornalista di Farwest Rebecca Pecori. Oggetto del contendere sono state le attività benefiche condotte dal cantante. In particolare la richiesta di chiarimenti sulla pubblicazione del libro di favole "Quando sarai grande", scritto da Fedez nel 2019 a sostegno dell'associazione Heal Onlus per la ricerca sui tumori cerebrali infantili. "Nessun tribunale o ente regolatore ha mai contestato l'attività, e i soldi sono stati effettivamente donati. Mi sembra abbastanza lampante quello che si sta cercando di fare, ovvero rovistare in tutte le mie attività di beneficenza cercando di trovare il pelo nell'uovo", ha risposto Fedez. Ma questo e molto altro andrà in onda questa sera.

Già il 6 maggio Farwest si era occupato del rapper con un'approfondita analisi della storia tra i due ex. Attraverso documenti e interviste esclusive, il programma aveva cercato di fare un po' di ordine sull'ascesa di questa celebre coppia, ponendo particolare attenzione sulle fondamenta del loro impero economico. Questa sera ecco una seconda puntata che non è molto attesa solo dal grande pubblico di Rai3, ma anche da Ferragni. Come ha mostrato Salvo Sottile, infatti, l'influencer ha inserito il video, preso da TikTok e pubblicato su Instagram, tra i preferiti.

Tale reazione può avere due interpretazioni: o Chiara sa qualcosa, oppure potrebbe sperare di scoprire qualcosa che non sa per poterla usare contro il suo futuro ex marito. Ovviamente il condizionale è 'obbligo. Ma intanto sicuramente Ferragni accenderà Rai3 stasera.

La puntata di Farwest del 24 giugno

La puntata avrà un focus su Fedez, il rapper più famoso d'Italia, coinvolto in un caso giudiziario realizzato dalla giornalista Rebecca Pecori. Fedez, come ben si sa, è stato al centro delle cronache per un presunto coinvolgimento nel pestaggio di Cristiano Iovino, personal trainer romano e influencer, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Secondo le accuse, Fedez era presente al momento del pestaggio da parte di un gruppo di 8-9 uomini. I due hanno successivamente raggiunto un accordo transattivo in cui Iovino ha rinunciato a qualsiasi azione penale contro il rapper. E poi si parlerà di beneficenza.

Fedez e la beneficienza. L’inchiesta di Far West lunedì 21,20 su Raitre #farwest pic.twitter.com/DTTVOA2oNr — Salvo Sottile (@salvosottile) June 23, 2024

