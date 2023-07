Brutta caduta per Alessia Marcuzzi, su Instagram e TikTok svela le ferite: cosa è successo

Non c'è pace per Alessia Marcuzzi, attuale conduttrice di Boomerissima e attrice televisiva. Ora si trova in vacanza a Formentera, dove di recente è stata immortalata in compagnia dell'ex marito Paolo Calabresi Marconi, ma una disavventura sulle rocce l'ha resa protagonista di una nuova storia da lei pubblicata su Instagram nelle scorse ore. Stando alle parole dell'immagine condivisa, la conduttrice avrebbe deciso di fare una passeggiata lungo i sentieri dell'isola, e durante il tragitto sarebbe scivolata tra le rocce, riportando una lieve ferita al volto e un'altra sulla coscia.

Ghiaccio e umorismo

Nonostante il piccolo incidente durante le meritate ferie, la Marcuzzi non ha mai perso il suo innato senso dell'umorismo, definendosi addirittura una "polla" per aver scelto la strada più pericolosa da affrontare da sola e usando diverse emoticon divertenti nel post in questione. "Non cambio mai. Io faccio sempre le strade più difficili. Cascata sulle rocce come una polla...", ha scritto la showgirl nelle Instagram Stories, dove l'abbiamo vista sdraiata su un lettino da spiaggia mentre con una mano preme un asciugamano marrone sulla parte inferiore destra del viso e con l'altra tiene un impacco di ghiaccio sulla coscia destra. Nulla di grave sicuramente, ma di certo il dolore l'ha sentito e per questo molti fan l'hanno sostenuta con cuori, like e brevi commenti di pronta guarigione.

Una volta spiegato quanto accaduto ai suoi follower, Alessia ha pensato bene di aggiornarli qualche ora dopo, mostrando le escoriazioni riportate in due punti della gamba destra con un altro video, questa volta pubblicato prima su TikTok e poi condiviso tramite le Storie di Instagram. In questo modo la conduttrice ha permesso ai fan di capire meglio i danni della caduta, che sono sì superficiali ma più di quanti potessimo immaginare.