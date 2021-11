Incidente per Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen

Incidente per Antonino Spinalese, il fidanzato di Belen Rodriguez. Ad annunciarlo è proprio l'ex hairstylist 26enne su Instagram, dove condivide gli scatti del sinistro avvenuto in una località non meglio specificata. Nessun messaggio da parte di Belen, sua compagna da un anno e mezzo e madre della figlia Luna Marì, nata a luglio.

La foto del vetro del cruscotto in pezzi e uno scatto del braccio con la flebo ancora in vena. Queste le due fotografie con cui Antonino ha comunicato ai suoi 329mila follower sui social quanto avvenuto nelle scorse ore. Scatti che fanno seguito a Stories in cui il ragazzo si immortalava mentre guidava per strada.

Di certo c'è che, vista la condivisione "social", le condizioni di Antonino non destano allarme né preoccupazione. Tutto sarebbe da ricondurre ad un grosso spavento e ad alcuni importanti danni per la vettura su cui viaggiava.

Intanto Belen è ad uno shooting: così la coppia sarebbe andata in crisi

Tutto tace dal fronte Belen, che si immortala invece alle prese con uno shooting fotografico sul suo profilo. Stando ad indiscrezioni che si rincorrono da settimane, la coppia sarebbe in crisi ad appena quattro mesi dalla nascita della prima figlia Luna Marì. I due si erano conosciuti la scorsa estate dopo che lei aveva rotto con l'ex marito Stefano De Martino, padre del figlio Santiago: lui è stato per un breve periodo il suo parrucchiere. Poi l'innamoramento, il colpo di fulmine, una prima drammatica gravidanza terminata in un aborto e la gioia di stringere tra le braccia la piccola Luna, a luglio. Ma qualcosa sarebbe andato storto.

Chi è Antonino Spinalbese, ex hairstylist

Venticinque anni anni, oltre trecentomila follower su Instagram, Antonino è un ex hairstylist che oggi ha deciso di fare il 'grande salto' per tentare la carriera di fotografo. Una scelta arrivata proprio a seguito della conoscenza con Belen, che gli ha rivoluzionato la vita e che è stata la prima protagonista dei suoi scatti più belli nei mesi scorsi. "Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio", ha dichiarato lui ai tempi della gravidanza della modella argentina.

A segnare la vita del giovane uomo, la scomparsa del papà e l'amore per la famiglia. Sofferenza che l'ha portato a crescere le due sorelle minori e che l'hanno convinto nella decisione di diventare papà così giovane.