Incidente Eva Henger, le prime parole del marito dall'ospedale: come stanno

Sono distanti, ma stanno bene. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti li ha riferiti lo stesso Massimiliano con una storia su Instagram. La coppia stava viaggiando sull'autostrada in Ungheria, nei pressi della città di Kaposvar per andare a prendere il regalo alla figlia, di 12 anni, Jennifer. Nello scontro frontale hanno perso la vita un uomo di 70 anni e una donna di 68.

Come stanno Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti

Con il messaggio condiviso sul social Caroletti ha informato i suoi follower che lui e Eva sono stati "travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile" e che hanno riportato molte più "fratture di quelle scritte dai giornali".

Ieri pomeriggio, durante la diretta di Barbara D'Urso, Roberto Alessi ha comunicato che presto Henger dovrebbe essere operata: "Sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero, in due ospedali diversi perché non potevano usare lo stesso eliporto. Massimiliano ha la frattura dello sterno e non dovrebbe essere operato. Eva ha rotto braccio, tallone e femore. Dovrebbe essere operata".

L'operazione di Henger dovrebbe essere programmata al massimo per lunedì. I due coniugi non si trovano nello stesso ospedale e per questo motivo Caroletti nel suo messaggio social ha indirizzato un pensiero direttamente a Eva: "Grazie infinite a tutti per l'affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio daje.. non si molla mai. Ti amo".

Il post completo di Massimiliano Caroletti: "Qui in terapia intensiva non mi fanno rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali... ma noi siamo combattenti e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l'affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio daje.. non si molla mai. Ti amo".