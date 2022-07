Federico Rossi è in ospedale per un incidente in acqua. Ecco come sta

Federico Rossi è finito in ospedale per un brutto incidente avvenuto in acqua con il suo waterboard. L'ex cantante del duo Beji e Fede, infatti, mentre si stava divertendo in una "sciata" sull'acqua con il waterboard, uno sport acquatico via di mezzo tra l sci d'acqua e lo snowboard, si è schiantato contro una pedana. Il giovane, dopo il brutto spavento, è stato subito portato in ospedale e ha condiviso con i suoi fan l'accaduto. Federico ha, infatti, pubblicato sul suo profilo Instagram sia il video dello schianto in acqua, sia le immagini del post incidente. Federico appare in ospedale, sul letto e con la flebo al braccio ma, nonostante lo spavento, ha commentato, con il sorriso, di aver "predicato bene e razzolato male" e ha rivelato che, alla fine di tutto, poteva andargli anche peggio. Il cantante ha anche voluto ringraziare tutti i suoi fan per i bellissimi messaggi di pronta guarigione che gli hanno mandato.

"Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard" ha ironizzato il cantante su Instragram dimostrando a tutti di aver affrontato il tutto con un atteggiamento positivo senza buttarsi giù di morale.

Come sta adesso Federico Rossi

Le condizioni di Federico Rossi non sembrerebbero essere gravi. Il ragazzo, infatti, da quanto ha scritto nelle sue stories su Instagram, ha riportato tre costole rotte e, a detta sua, con un po' di riposo, tornerà presto a stare bene.