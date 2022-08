Incidente per la mamma di Ben Affleck: a rischio la festa di nozze dei Bennifer

Un serio imprevisto mette a rischio la festa di matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck, organizzata per questo weekend nella villa di Riceboro, in Georgia, di proprietà dell'attore. Stando a quanto riportato da Page Six e dal Daily Mail, la madre di Affleck, Christopher Anne Boldt, si è ferita ad una gamba a causa di una caduta dal molo. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso attore che ha poi accompagnato la donna all'ospedale di Savannah insieme alla moglie.

Non è ancora noto se le nozze saranno rimandate a causa dell'incidente.

La lunga festa di matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Affleck si sono sposati con una prima cerimonia lontano dai riflettori a Las Vegas lo scorso 17 luglio. A distanza di poco più di un mese, la coppia ha così deciso di condividere la loro gioia con un mega party nell'imponente tenuta di Ricesboro, in Georgia. Numerosi gli invitati al party esclusivo: tra loro Matt Damon, grande amico dell'attore, avvistato insieme ad altri volti noti alla cena che si è tenuta nella serata del 19 agosto, con tavoli disposti su una piattaforma galleggiante, musica dal vivo e fuochi d'artificio. Oggi, 20 agosto, è previsto l'evento vero e proprio, mentre domani, 21 agosto, si dovrebbe tenere un picnic.

Grande attenzione anche al look: stando alle indiscrezioni la popstar dovrebbe indossare un abito firmato Ralph Lauren, personalizzato e realizzato in Italia, mentre alla rivista Vogue sarebbe stato affidato il servizio fotografico dell'evento.