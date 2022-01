Incidente Wilma, Francesco Facchinetti: "Un cavallo di 600 kg sulla testa, ma poteva andarle peggio"

Per Wilma Faissol il brutto incidente a cavallo è capitato a ridosso del suo compleanno. A ricordare la ricorrenza è il marito Francesco Facchinetti che sui social le dedica un post a corredo di una foto che rappresenta l’amore che prova per lei e, soprattutto, tutto il suo sostegno in un momento così delicato. “Ho trovato questa foto che esprime esattamente quello che sei per me: la mamma dei miei figli, mia moglie e la mia migliore amica. Auguri!”, si legge: “E anche se oggi sei un po’ ammaccata, nella sfiga poteva veramente andare peggio, prometto che quando ti riprenderai organizzerò una super festa”.

Inoltre, attraverso le storie Instagram, Facchinetti è tornato sulla disavventura e sul trattamento ricevuto da Wilma presso l’ospedale Desio, in provincia di Monza e Brianza, raccontando la dinamica di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Francesco Facchinetti racconta l’incidente della moglie Wilma

“La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo” ha esordito Francesco Facchinetti nelle storie in cui ha ancora augurato ancora buon compleanno alla moglie. Il produttore ha poi accennato alla caduta da cavallo: “Poteva andare molto peggio, quando un cavallo di 600 chili ti passa sulla testa e tu perdi il casco ti può andare veramente male, nella sfiga è andata bene” ha aggiunto, ringraziando l’ospedale di Cantù per la cura che hanno dedicato alla moglie sottoposta a tutti gli esami del caso.

