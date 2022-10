Aurora Ramazzotti parla per la prima volta del giorno in cui ha scoperto di essere incinta

Aurora Ramazzotti è tornata a parlare della sua gravidanza. Su Instagram, mentre è in viaggio, ha deciso di aprire il tanto amato "box domande" e così si è trovata, inevitabilmente, a parlare della gravidanza. Solo pochi giorni fa c'è stata la festa per scoprire il sesso del bambino, che sarà un maschietto, e tutta la famiglia era presente. I genitori di Aurora, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, esplodono di gioia e non vedono l'ora di conoscere il loro primo nipotino.

Aurora e la gravidanza: il giorno della scoperta e la difficoltà a mantenere il segreto

"Ora sto molto bene, grazie. Come tutto cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile. Con Goffredo al mio fianco è tutto perfetto. Un giorno alla volta e ogni giorno scopro cose nuove" queste le parole di Aurora in risposta alla domanda "Come stai? Come vivi queste nuova fase della tua vita?". Ma proprio grazie a questo box che scopriamo un dettaglio non ancora raccontato dall'influencer: ovvero il momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa.

Come mostra la foto condivisa era nel bagno, in compagnia della mamma - carino notare che indossassero lo stesso pigiama - e forse avendo già il presentimento Aurora aveva preparato il telefono per immortalare la sua reazione. Nella foto si vedono Auri e Michelle strette in un abbraccio e in primo piano il test appoggiato sul bancone del lavandino. Le sue emozioni non sono definibili a parole e per questo ha scelto di condividere delle emoticon che rappresentano stupore, felicità, emozione, paura, ma anche tanto amore.

Un follower le chiede poi se avesse avuto intenzione di rivelare la notizia della gravidanza se non fosse stata "spifferata" dai media e lei un po' risentita ha risposto così: "L'avete saputo prima dell'80% dei nostri amici". "Consiglio: accettate sempre l'attesa della gente nel comunicare una cosa simile - aggiunge poi - ognuno la vive a modo proprio. Lo dico perché è facile offendersi con un amico per averlo saputo tardi ma vi assicuro che la decisione presa non vi riguarda". Ricordiamo che la notizia di Aurora incinta è stata data in prima istanza dal settimanale Chi, il suo direttore, Alfonso Signorini, dirà poi che se avesse saputo che ancora non erano passati i tre mesi la notizia, tornasse indietro, avrebbe aspettato a comunicarla.

La prima persona a sapere della gravidanza, oltre ai genitori e a Goffredo, è stata la sua grande amica Sara Daniele e anche in questo caso Aurora allega goto che testimonia la cosa. "Eravamo lontane ma è stata la prima a saperlo e poi ha mentito a tutto il mondo per tre mesi non senza fatica". Nella foto condivisa si vede Sara in lacrime a bordo di un aereo e infatti Aurora specifica: "Che tenera era in aereo non se l'aspettava per niente".