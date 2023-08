Brenda di Beverly Hills a Capri: l'emozionante incontro con Jonathan Kashanian

E chi l'avrebbe detto che tra la folla urlante di una serata live alla Taverna Anema e Core di Capri, ci potesse essere un'icona degli anni '90 come Brenda Walsh. Ad accorgesene è stato Jonathan Kashanian: "Stavo cantando uno dei miei soliti cavalli di battaglia - ha raccontato lo stilista, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello - Ad un certo punto in prima fila mi rendo conto che Brenda Walsh di “Beverly Hills 90210” mi sta guardando e filmando!!!".

"Le sorprese della vita", così Jonathan ha definito l'incontro inaspettato con l'attrice americana Shannen Doherty che per anni ha prestato il volto all'iconica Brenda Walsh della serie tv cult “Beverly Hills 90210”.

"Per quelli della mia generazione inutile spiegare chi è - ha sottolineato Jonathan - Per tutti gli altri lei era una delle protagoniste della serie Tv americana per eccellenza degli anni ‘90. Tutti sognavamo le loro vite, ci siamo innamorati pensando ai loro amori e siamo cresciuti con i loro tormenti. Si stava sul lettone dei miei a guardarlo in famiglia che se ci penso ora mi viene da piangere. Tempi d’oro…Certo che la vita a volte è proprio imprevedibile".

L'attrice da anni sta lottando con un cancro che a più riprese la sta mettendo alla prova. Una battaglia che ha ampiamente condiviso sui social. Proprio ad inizio anno, l'ennesimo ko quando il cancro si era ripresentato, questa volta al cervello e l'americana aveva postato un video del pre intervento dove raccontava tutte le sue paure.