Incoronazione Carlo, la lista degli invitati: tutti i vip, da Sergio Mattarella ai principi di Monaco

Tutto pronto a Londra per l'incoronazione di Re Carlo III: oggi, 6 maggio 2023, presso l'Abbazia di Westminster si svolge una cerimonia formale e religiosa antica più di mille anni, con un alto valore simbolico e politico di proiezione dell'immagine della monarchia e della Gran Bretagna.

Capi di stato, re e regine, principi: circa 2mila sono gli invitati alla cerimonia destinata alla storia per la risonanza mediatica che comporta. Da ospiti istituzionali come il presidente francese Emanuel Macron e quello italiano Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura, fino alla first lady americana Jill Biden, gli invitati comprendono anche volontari di associazioni della società civile.

Gli invitati della famiglia reale

Certamente saranno presenti l'erede al trono William con la moglie Kate, la sorella del re, Anna, e i fratelli Andrea ed Edoardo. Andrea sarà solo, senza Sarah Ferguson, che non è invitata in quanto ex moglie. Molti occhi saranno puntati su Harry, il principe ribelle che arriverà dalla California lasciando a casa la moglie Meghan e i due bambini. Si prevede che sarà seduto indietro rispetto al resto della famiglia, che incontrerà per la prima volta dall'uscita del libro di memorie 'Spare', non certo gradito a Buckingham palace. Eccetto i figli di Harry, saranno presenti tutti i nipotini del re, così come probabilmente i figli dei suoi fratelli. Il principino George, secondo in linea di successione, sarà inoltre uno dei paggetti della cerimonia, assieme ai nipoti di Camilla, Gus, Louis, Freddy e Arthur.

I regnanti

Presenti anche i reali di Giordania Abdallah e Rania, i principi di Monaco Alberto e Charlene, i principi del Giappone Akishino e Kiko, Felipe e Letizia di Spagna, i reali Guglielmo e Maxima d’Olanda, il re dei Maori Tuheitia Paki, il principe Haakon e la principessa Mette Marit di Norvegia, i principi Frederik e Mary di Danimarca, il re Carlo Gustavo XVI di Svezia e della principessa Vittoria di Svezia, Filippo e Matilde del Belgio, Anna Maria di Grecia, Paolo e Marie Chantal di Grecia. Anche con questi inviti, re Carlo III ha voluto apportare una novità al protocollo, dal momento che in passato i reali non partecipavano all'incoronazione di altri regnanti, ma inviavano in rappresentanza membri della propria famiglia.

Tra gli estranei presenti nella navata della Westminster Abbey ci sarà Andrew Parker Bowles, ex marito di Camilla che guarderà incoronare regina accanto al re Carlo.

I vip

Cerimonia religiosa, ma non solo, perché un concerto al Castello di Windsor è previsto domenica 7 maggio 2023 dove sono attesi Andrea Bocelli, che si esibirà con il basso-baritono Bryn Terfel, Katy Perry che nel 2020 re Carlo III ha nominato ambasciatrice del British Asian Trust, fondo creato nel 2007 per aiutare i poveri di India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Lionel Richie, Andrew Lloyd Webber, la star di Bollywood Sonam Kapoor, i Take That, Paloma Faith, Olly Murs, Steve Winwood, Nicole Scherzinger e pare anche un ospite deccezione, cioè l’orsetto Winnie The Pooh. Al concerto, ha confermato la Bbc, ci saranno anche star mondiali del calibro di Tom Cruise, Joan Collins e Tom Jones. Presenti anche David e Victoria Beckham, da anni vicinissimi alla royal family.