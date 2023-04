Incoronazione Re Carlo, arriva il prezioso regalo di Papa Francesco

Un simbolo preziosissimo e un gesto di amicizia davvero fuori dal comune quello che Papa Francesco ha riservato a Re Carlo che il prossimo 6 maggio sarà incoronato nell'abbazia di Westmister: la croce che aprirà la processione parte del grande rituale in programma, contiene incastonate due reliquie ritenute frammenti della croce di Cristo, recentemente donati dalla Santa Sede per volontà di Papa Francesco. Qualche tempo fa la Santa Sede aveva donato come "segno ecumenico" all'Inghilterra i due frammenti della reliquia, delle dimensioni l'una di uno e l'altra di cinque centimetri, a forma di croce, prima conservati nella sala della Lipsanoteca dei Musei vaticani.

I frammenti donati a Carlo III fanno parte di quelle reliquie riconosciute per tradizione dalla Chiesa Cattolica, le più famose delle quali sono custodite a Roma nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

Quando sarà l'incoronazione di Carlo: le date

Re Carlo III sarà incoronato sabato 6 maggio 2023, nell'anno nel 70esimo anniversario dell'incoronazione di sua madre Elisabetta. Domenica 7 maggio si terrà un concerto dal vivo al Castello di Windsor, insieme alle feste di strada del Coronation Big Lunch in tutto il Paese. Lunedì 8 maggio, giorno di festa nazionale in Gran Bretagna, si terrà il Big Help Out in tutte le nazioni, volto a incoraggiare le persone a impegnarsi nel volontariato locale. Re Carlo III sarà il monarca britannico più anziano della storia con i suoi 73 anni. Con lui sarà incoronata anche la moglie Camilla. Nonostante il trambusto dei mesi scorsi, anche Harry parteciperà alla cerimonia, ma senza la moglie Meghan.