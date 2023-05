Tutti pazzi per i principini Charlotte e Louis: le loro foto diventano virali

Le immagini della cerimonia di incoronazione di re Carlo e della regina Camilla trasmesse in diretta hanno espresso alla perfezione la solennità di un evento entrato nella storia. Tuttavia, tra riti religiosi, giuramenti e sacre investiture, non sono passate inosservate le espressioni dei principini Charlotte e Louis, elegantissimi nei loro abiti e teneri nelle movenze registrate dalle telecamere di tutto il mondo.

Arrivati a Westmister con papà William e mamma Kate, mentre il loro fratello maggiore George è stato chiamato ad avere un ruolo nel corteo per il nonno come paggetto, i due bambini di otto e cinque anni sono rimasti accanto ai genitori per tutta la cerimonia: uno sbadiglio, sguardi complici e sorrisi sono stati immortalati dagli utenti pazzi per la coppia di bimbi che, alla fine, hanno festeggiato anche loro la fine della cerimonia con il canto dell'inno "God save the king".

