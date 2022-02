"Ero alla sfilata e pensavo alle bombe". Un bel tacer non fu mai scritto (dagli influencer e non solo)

Foto Ansa

Il tilt più grande è accaduto proprio al principio della guerra. Ovvero nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, quando Putin sganciava la prima bomba e Amazon Prime Video - come precedentemente stabilito - mandava in trend su Twitter, suo malgrado, l'hashtag sponsorizzato #Lol2, in lancio dello show comico in arrivo sulla piattaforma. Non c'era proprio niente da ridere, quella mattina, tanto che poco dopo, l'hashtag è stato rimosso. Un tempismo involontario ma emblematico a raccontare il preludio della fiera del grottesco (assolutamente volontaria) in cui sarebbero collassati di lì a poco i social newtork, nel pieno di quel "bel tacer che non fu mai scritto" tanto caro ai proverbi. Il tutto è avvenuto complici - ovviamente - gli influencer, ovvero coloro che spostano legittimamente "like" e masse. Ed il cui "slack activism", ovvero "l'attivismo per fannulloni" (quello, per intenderci, in cui ognuno di noi sente di aver fatto qualcosa per rendere il mondo un posto migliore con un click, senza che questo infici la nostra quotidianità) questa volta sta virando verso derive giudicate da più parti irrispettose.

La corsa a mostrarsi umani (che rende disumani)

Sì perché di fronte a chi ha dichiarato "mentre stavo alla sfilata, avevo le immagini di queste bombe mentre vedevo queste modelle che camminavano", il problema non è tanto nella facile accusa di ipocrisia nell'alternanza tra immagini di vittime e marchette al brand di turno alla Milano Fashion Week, quanto nello stridore del tutto. Nella corsa a pronunciarsi sul tema anche quando, evidentemente, non si sono trovate le parole giuste per farlo (senza che sia necessario averle per forza, eh, ndr). Per piegarsi ad una logica algoritmica? Per "normalizzare" a livello social(e) i propri privilegi? Non è dato sapere, ma di certo il risultato è l'opposto. La corsa a mostrarsi umani tanto umani può far apparire a volte disumani tanto disumani. Oltre a creare vere e proprie insidie per i cittadini. Ma andiamo con ordine, perché dietro vive anche qualcosa che ormai ci riguarda un po' tutti, ovvero la fobia di restare fuori del dibattito social-e, anche detta Fomo.

Prologo del "caso influencer" è, molto probabilmente, il vespaio che si è scatenato sotto ad un post pubblicato sul profilo Instagram dell'inserto Style Magazine del Corriere della Sera. Nel post in questione, una modella con la piega appena fatta dal coiffeur e in procinto di accomodarsi nel front row della MFW, si mette in posa e tiene in mano un cartello di cartone con scritto "No War In Ucraine". In calce, gli utenti rispondono con risentimento. "Influattaiviste di sto cavolo". E ancora: "Un cartello buttato lì tra una sfilata e l'altra, un post strappalacrime tra un adv e una story post sfilata è solidarietà? No, convenienza e strumentalizzazione", conclude qualcun altro. In realtà, è legittimo che la modella mostri il suo cartello. Così come è legittimo che lo facciate voi. L'impressione però è che ci si sia una nuova, vera e propria allergia rispetto all'attivismo performativo di cui è stata piena la rete finora (quello per cui gli attori si vestivano di bianco con l'hashtag #White4AfghanWomen, pura messinacena e pura deriva, ndr). Sebbene sia proprio ciò che facciamo noi, condividendo compulsivamente post, video e foto inerenti la guerra, e faticando ormai ad accettare di non partecipare al dibattito online, anche quando non abbiamo niente da dire (Fomo, appunto). L'intento è positivo, sempre. La condivisione è tra le sacre colonne di Internet. Che siate modelle di Gucci o gente comune. Ma il diavolo sta nella fretta, appunto. Quanti di noi, dopo aver condiviso i video virali, si informano realmente? Qual è la reale comprensione della questione? Quanto è reale condivisione empatica del dolore e non richiamo della propria attenzione su di sé?

"Stavo alla sfilata e pensavo alle bombe"

Senza dubbio non vogliono essere tagliati fuori dal dibattito sono quegli influencer che sentono il dovere di specificare di essere davvero "scioccati" (termine di cui si fa un abuso incondizionato di questi tempi, tra chi è "scioccato" per le proprietà scriventi di un ombretto e chi lo è di fronte alle catastrofi) rispetto alle immagini che arrivano dall'Ucraina. Quasi a dover giustificare la leggerezza della propria esistenza vissuta nel privé di un locale patinatissimo. Ce ne sono stati alcuni in particolare, in questi giorni, le cui esternazioni sono diventate virali proprio perché giudicate da più parti fuoriluogo.

C'è stato infatti chi (2.5 mln di follower) è arrivato a dire "mentre stavo alla sfilata avevo le immagini di queste bombe mentre vedevo queste modelle che camminavano. Mi ha disturbato questa cosa". E ancora: "Lo so che non è colpa mia e non posso farci nulla, devo lavorare e la nostra vita va avanti, ma mi sento così strana". Povera stella. E ancora c'è stato chi - 390mila follower - ha chiesto consigli su come gestire la propria dissociazione emotiva, poco prima di mettere piede alla sfilata di Armani. "Ho il cuore pesante e spaurito. Il contrasto fra quello che vivo e quello che succede nel mondo stride nella mia testa. Se qualcuno sa dirmi come fare, si accettano consigli". Un dolore certamente più gestibile di chi deve schivare una bomba, immaginiamo, ma evidentemente, secondo l'influencer, non è per niente indelicato sottolineare la sua legittima richiesta di aiuto. Qualcuno, poi, si è mostrato in video con la propria collaboratrice domestica di origini ucraine, in un circuito di alimentazione di retorica e stereotipi senza fine.

Polemica anche su chi "Io non sono nessuno per parlare di guerra, non ne so niente, quindi vi parlo di creme per corpo" (esattamente in quest'ordine, sì). E lascia il link allo store online con tanto di codice sconto. Atteggiamento senz'altro onesto, ma inevitabilmente stridente. E, nell'epoca schizofrenica dei video lunghi appena trenta secondi, è un po' l'evoluzione - seppur priva, appunto, della pretesa di informazione - di quanto si diceva di quell'emotainment televisivo alla Barbara d'Urso in cui si passava, nello stesso contenitore, dal parlare delle ultime vip rifatte al caso di cronaca nera del giorno. Poi ci sono, ancora, quelli che consigliano i 5 profili da seguire per restare informati, "perché io non sono nessuno per parlarne". Che forse è la cosa piu giusta da fare.

Mai fermarsi al video visto su Instagram

Anche la divulgazione da parte di profili non specializzati, però, ha le sue derive. Sì perché, è noto, lo sforamento verso la pornografia del dolore è dietro l'angolo. La via di confine tra indagine e voyeurismo è chiaramente calcata dal vocabolario di alcuni meme del dolore ("grief meme", li chiama il New York Times) accompagnati miratamente da aggettivi del caso. "Il saluto straziante del padre ucraino", "Lo strazio delle madri che scrivono gruppo sanguigno sulle divise dei bambini". E, nel merito di questi video virali, c'è poi un discorso sulla difficoltà nella verifica delle fonti, in cui è complicato inoltrarsi se non si hanno gli strumenti necessari (se si pensa che persino chi ha gli strumenti, come Rai Due, ha preso da Twitter il video di un videogioco facendolo passare come bombardamento ucraino. E' qui che finisce il merito del purché se ne parli, della condivisione a tutti i costi. Mai farsi bastare Instagram, mai fermarsi al tweet.

Parlare è (anche) mettersi in ascolto

Su TikTok si fa di peggio. Ma del resto tanto più forti sono le potenzialità di viralità (su questo la piattaforma cinese è forse la più efficace), quanto maggiori sono i rischi. Volendo bypassare chi riesce a mettere in piedi sketch anche a tema guerra, nelle scorse notti sono esplose dirette di presunti cittadini ucraini intenti a riprendere live il suono delle sirene del coprifuoco. Uno di loro aveva anche sistemato un altarino con l'icona della Madonna. Ma, tra i 15mila spettatori, c'è stato chi si è accorto che le sirene erano sempre le stesse e che l'immagine era fissa: insomma, in alcuni casi sembrava trattarsi di "fake". Cosa resta da fare, dunque? Più che condividere, informarsi. Più che parlare, mettersi in ascolto.