Da Tokyo a Bari, ma il biglietto è per Bali con scalo a Giacarta: il video dello sfogo diventa virale

L'influencer e youtuber Marco Togni da Tokyo doveva volare fino a Bari per poi arrivare a Trani per la presentazione del suo libro, ma qualcosa nella prenotazione del volo non è andata a buon fine. A raccontarlo è Togni in un video condiviso sui suoi profili social.

"Sono in aeroporto e sono inca**ato - così inizia il filmato condiviso da Togni -, mi sono rifiutato di salire sull'aereo perché non è possibile che io abbia a che fare con degli imbecilli". "Io sabato sarà a Trani per il Festival dei giovani e quindi un po' di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito, che sai il concierge facciamo tutto noi - riferisce in tono ironico - e gli dico che devo andare a Trani in Puglia e che quindi ho bisogno di un volo fino a Bari, questo mi prenota tutto, io arrivo in aeroporto, mi danno i biglietti, guardo e vedo lo scalo a Giacarta. Ma se io devo andare in Puglia lo scalo non può essere a Giacarta. E cos'è successo? Questi giapponesi hanno sbagliato la 'r' con 'l' e invece di mandarmi a Bari mi mandano a Bali in Indonesia, non so forse a prendere il sole. Mi sono rifiutato di salire sul volo, ora faccio una bella denuncia poi risarcimento e noi ci vediamo in Puglia sabato". Un errore che ha sicuramente creato del disagio all'influencer e che però suscita ilarità e anche commenti negativi: alcuni hanno sostenuto che si trattasse di una mossa di marketing per sponsorizzare il suo ritorno in Italia dopo molti anni.

La disavventura poteva essere tranquillamente evitata se Togni avesse prenotato il volo da solo e infatti nei commenti sotto al video e ai successivi post afferma che non si affiderà mai più a questi servizi. Come dimostrano le sue foto sul profilo Instagram alla fine è arrivato a Trani.