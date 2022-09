Dramma famigliare per Insigne: la moglie incinta ha perso il figlio

Lorenzo Insigne e tutta la sua famiglia stanno attraversando un momento di profondo dolore: Jenny Darone, moglie dell'ex capitano del Napoli oggi attaccante del Toronto Fc, ha perso il bambino al sesto mese di gravidanza. Per la coppia, sposata da dieci anni, sarebbe stato il terzo figlio dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

La vicenda ha portato il giocatore a prendersi un periodo di pausa dal calcio. Il Toronto Fc aveva anticipato con una nota ufficiale lo scorso 8 settembre che Insigne stava affrontando "una delicata situazione familiare", che non si sarebbe allenato e che Criscito sarebbe stato accanto all'amico e compagno di squadra in un momento così complicato. Il club aveva anche comunicato che non avrebbe rilasciato ulteriori commenti. Il nome dell'attaccante, inoltre, non compariva nemmeno nella lista dei convocati da Roberto Mancini per i prossimi impegni in Nations League dell'Italia, evidentemente per tutelare Insigne in un momento così drammatico.

Ad inizio agosto era stato proprio Insigne a rendere pubblica la gravidanza della moglie, esultando dopo la rete segnata al Nashville con il gesto del pallone sotto la maglia a raffigurare un pancione. In queste ore sui social sono tantissimi i messaggi di solidarietà per Lorenzo e Jenny in un momento di così grande dolore.

