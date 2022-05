"Mettetela a dieta povera bimba, mangia troppo": gli orrendi commenti alla figlia di Ludovica Valli

Anastasia ha solo un anno, è nata a marzo 2021 da mamma Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio, ha sempre il sorriso, due guanciotte tenere e le cosce che tutti i bambini alle sua età hanno. Per qualcuno però quei rotolini che fanno impazzire mamma, papà, parenti e amici sono "troppo" e si permette anche di scriverlo a Ludovica consigliando di mettere a dieta una bambina di neanche 15 mesi.

"Ma come è così grassoccia", scrive l'utente rispondendo ad una storia di Valli dove si vede la bambina che cammina felice. "Mangia troppo mettetela un po' a dieta, povera bimba" continua ancora la fan "preoccupata". Ludovica risponde prontamente: "Ma quale problema hai di preciso tu? Se mia figlia fosse in sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono la madre, voglio il suo bene non il suo male". A questa replica l'utente ha risposto con "Ma non era una critica". E quindi cosa? Un consiglio?

Valli ha voluto chiudere la polemica velocemente, anche se è facile immaginare quanto possa averla infastidita. Nella storia successiva ha infatti precisato: "Tralasciando le cose che alcune persone hanno scritto.. Io mi vergognerei non solo a scriverle ma a pensarle", ha poi cambiato argomento tornando a parlare dell'abito che ha indossato per il matrimonio della sorella Beatrice.