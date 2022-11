"Sembri una prostituta, sei stempiata, sei grassa", Rosalinda Cannavò presa di mira dagli haters

"Sei grassa", "Mettiti a dieta, "Sembri una che va a battere", sono solo alcuni dei duri commenti rivolti a Rosalinda Cannavò. L'attrice, modella e concorrente di Tale e Quale Show, è stata, infatti, sommersa da numerosissime e feroci critiche da parte dei suoi haters che sebrano averla presa di mira facendole un vero e proprio bullismo virtuale. L'ex gieffina, però, non si è fatta scalfire e ha deciso di denunciare queste persone rendendo pubblici i loro messaggi di odio e rispondendo a tono al bodyshaming gratuito e offensivo fatto nei suoi confronti.

La fidanzata di Andrea Zenga, infatti, è stata attaccata non solo per il suo aspetto fisico ma anche per la sua persona venendo associata a una donna "stupida", dovrebbe prendersi una laurea e che sembra sempre pronta per andare a "battere" per strada.

"Ora che finisci Tale e Quale devi assolutamente prenderti una laurea", la ha scritto un hater in direct su Instagram e c'è anche chi ha fatto riferimento alla sua stempiatura e chi ha affermato che Rosalinda sarebbe stata rovinata dal successo e dovrebbe trovarsi un "lavoro dignitoso". E poi c'è chi ha puntato tutto sul body shaming accusando Rosalinda di essere grassa e doversi mettere a dieta.

"Non vestirti di fucisa, ti fa grassa, con quei tacchi sembri una che va a battere, puzzi di arancini fritti", ha commentato, inoltre, qualcuno scatendando la rabbia della Cannavò che ha deciso di rispondere a tono e dare una bella lezione di maturità a tutti i suoi haters.

“Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo - ha esordito Rosalinda per poi continuare - Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose. Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo dò io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita.”