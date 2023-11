"Tra me e lui ero io l'uomo", Melissa Satta affonda Interrante, lui la gela: la replica è durissima

Le dichiarazioni di Melissa Satta a Belve, la scorsa settimana, rimbombano ancora, soprattutto nella testa di Daniele Interrante, tirato in ballo dalla conduttrice Francesca Fagnani e finito al centro dei pettegolezzi per giorni. L'ex tronista, che anni fa ha avuto una relazione con la showgirl - ora legata al tennista Matteo Berrettini - ha replicato duramente.

"Ho detto che ero io l'uomo?" aveva risposto l'ex velina incalzata dalla padrona di casa sulla loro relazione, spiegando: "Perché ho un istinto maschile e mi piace essere l'uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non credo di esserlo, sono altre le persone che mi hanno aiutato. Ho avuto la fortuna di essere stata scelta da Mediaset". Parole che non trovano d'accordo Interrante. Lo storico volto di Uomini e Donne ha tuonato sul sito Dillinger: "Io e Melissa siamo stati insieme qualche anno e l'ho aiutata io all'inizio. Se dovessi pensare al merito di oggi non le farei fare neanche le previsioni del tempo. Non mi piace prendermi meriti e vantarmi, però sicuramente lei deve il suo successo a me".

Infine, sulla questione "uomo di casa", Daniele Interrante taglia corto: "Io ho sempre portato i pantaloni. I suoi genitori si fidarono anche nel farla venire a Milano, dove ho trovato casa, ho comprato una macchina". Insomma, Melissa Satta secondo l'ex fidanzato avrebbe una memoria molto corta.