"Francesco Totti a Belve con Fagnani, Ilary Blasi a Verissimo da Toffanin": le indiscrezioni

Potrebbe avvicinarsi il momento in cui una delle ex-coppie più discusse degli ultimi mesi potrebbe rispondere ad alcune, scottanti, domande. Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero, molto presto, tornare in tv ospiti di due programmi televisivi particolari. L'ex calciatore potrebbe essere ospite di Francesca Fagnani a Belve e Blasi potrebbe sedersi nella poltroncina di fronte a quella di Silvia Toffanin a Verissimo.

Se ormai la relazione tra Francesco e Noemi Bocchi è più che confermata, con tanto di foto di vacanze di famiglia e regali, anche la frequentazione tra Bastian Muller e Ilary è di dominio pubblico, soprattutto dopo gli ultimi scatti social che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso in occasione del compleanno del compagno.

Se Totti ha rilasciato dichiarazioni, che hanno suscitato anche molto scalpore, Blasi non ha mai parlato e il momento in cui lo farà è molto, molto, atteso. Già in passato era trapelata l'indiscrezione di un'intervista con l'amica Toffanin e proprio la promozione della nuova edizione dell'Isola potrebbe offrire l'occasione giusta "per parlare (forse non tanto) della rottura con Francesco Totti e del nuovo amore con Bastian (cosa più probabile)", ha scritto Dagospia.

Che tv fa ha invece annunciato che l'ex calciatore sarà a Belve nell'ultima puntata in onda martedì 21 marzo. Al momento l'indiscrezione non sarebbe confermata, ma se fosse così sarebbe sicuramente un'intervista molto seguita in quanto i gossip intorno a Francesco e Ilary non si sono mai fermati dall'11 luglio 2022.

Domani, 14 marzo, i due si sarebbero dovuti incontrare in tribunale, ma così non sarà: uno dei due, ovvero Totti (per il Messaggero), avrebbero chiesto e ottenuto uno slittamento.