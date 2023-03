È nato il secondo figlio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti: la prima foto dall'ospedale

"Emilia. Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia Filippo Inzaghi", queste le prime parole di Angela Robusti che poche ore fa ha partorito la piccola Emilia, la seconda figlia avuta con l'ex calciatore.

Momenti di grande gioia che sono stati immortalati da due foto: quella condivisa dalla neo mamma bis in cui si vede la piccola in braccio a lei mentre la allatta, e quella di Inzaghi in cui si vede la piccola manina di Emilia e quella della mamma.

I due sono già genitori di Edoardo, nato nel 2021, sono una coppia dal 2018. Classe 1989, Angela è laureata in Architettura ed è nata e cresciuta in Veneto. Oggi lavora come organizzatrice di eventi, ma la fama è arrivata dopo la partecipazione a Uomini e Donne nella stagione televisiva 2016-2017, quando ha provato a corteggiare invano l'ex tronista Luca Onestini.