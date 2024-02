Sanremo, Irama canta "Quando finisce un amore": il gesto (inaspettato) della ex Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha avuto una reazione decisamente inaspettata nei confronti del suo ex Irama. Quando? È successo ieri sera durante la serata cover di Sanremo 2024 dove Irama è stato uno dei protagonisti cantando Quando finisce un amore insieme a Riccardo Cocciante. Un'esibizione che l'influencer ha seguito con grande trasporto mostrandosi particolarmente emozionata dall'interpretazione intensa di Irama che, fino al 2019 era il suo compagno. Il loro amore breve ma intenso, però, non ha resistito nel tempo finendo da qualche anno. Era il marzo 2019 quando i due si dicevano addio a causa di alcuni rumors sulla frequentazione di lui con un'altra ragazza durante il loro rapporto.

Ma oggi, dopo cinque anni dalla fine della loro storia d'amore, i fan della coppia Irama-De Lellis sono tornati a sognare grazie a un gesto fatto da lei sui social che non è decisamente passato inosservato. Durante l'esibizione dell'ex protagonista di Amici a Sanremo sulle note di uno dei successi più grandi di Riccardo Cocciante, De Lellis è rimasta letteralmente senza parole pubblicando la sua faccia (a bocca aperta) dopo aver visto l'intensità con cui Irama ha cantato il brano dedicato agli amori che finiscono.

Che abbia pensato sia stato un riferimento nei suoi confronti? Forse sì, forse no, fatto sta che la reazione inaspettata di Giulia De Lellis per Irama si è fatta notare e i più maliziosi hanno subito pensato che l'influencer, con questo gesto, voglia riavvicinarsi all'ex che, però, ora dagli indizi social essere fidanzato con la modella e l'influencer Khady Gueye, dopo l'addio a Victoria Stella Doritou.

"Io dopo l'esibizione di Filippo (Irama) e Cocciante" sono state le parole di Giulia sulle sue stories Instagram invitando, perfino, i suoi fan a votare per Irama. E ancora prima dell'esibizione Giulia aveva ammesso di tifare per Irama. Un riavvicinamento social da parte dell'influencer, tornata single da pochissimo, che ha subito scatenato le malelingue specialmente per il fatto di essere arrivato dopo un altro riavvicinamento social negli scorsi giorni, con un altro suo ex, Andrea Damante. In molti, infatti, hanno accusato l'influencer di voler fare di tutto per riprendersi qualcuno dei suoi ex fidanzati ma c'è chi, invece, ha pensato si trattesse di semplice vendetta nei confronti di Carlo Gussalli Beretta con cui ha chiuso da pochissimi giorni. Sarà così? Staremo a vedere.