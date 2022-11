"Mi sono coperta per 4 anni, oggi vi parlo della mia diagnosi": Irene Capuano, compagna di Francesco Arca

"Tra pochi giorni, la mia rinascita". Così Irene Capuano, classe 1978, ex protagonista di Uomini e Donne e moglie di Francesco Arca (che la conobbe conosciuta proprio negli studi Mediaset), parla per la prima volta di una problematica all'addome dovuta al parto dei suoi due bambini e che finora aveva taciuto. Parliamo della Diastasi dei muscoli retti addominali, verso cui l'influencer, oltre 140mila follower, decide di sensibilizzare il pubblico, considerandolo un disturbo ancora poco trattato nonostante riguardi il 30% delle donne partorienti.

Nella serata di ieri Irene si è immortalata allo specchio, scoprendo finalmente quel ventre che da tempo ormai tendeva a nascondere a causa delle sue insicurezze. "Finamente dopo 4 anni di visite, incontri, dottori, dolori addominali, schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto, paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita - si legge nella didascalia, in cui sottolinea di aver trovato un medico capace di trattare il tema con la delicatezza che serve, solo dopo molto tempo - Finalmente ho preso coraggio e, per tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema, vi dico non abbiate paura, affidatevi ad un medico serio, umano e competente come ho fatto io e che possa tranquillizzarvi".

Sarà la stessa Irene a condividere il suo percorso via social, proprio per approfondire ulteriormente un argomento di cui ancora si dibatte poco: "Vi aggiornerò passo dopo passo e spero di dare coraggio a chi ancora non lo ha", scrive ancora. Due i figli avuti da Irene, Maria Sole e Brando, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2018 a Roma, grazie all'amore per l'attore Francesco, a cui è legata dal 2013.

Irene Capuano con Francesco Arca e i figli Brando e Maria Sole

Cos'è la Diastasi dei muscoli retti addominali

La diastasi addominale - si legge in rete - riguarda circa il 30% delle donne dopo il parto, eppure ancora oggi se ne parla poco. Spesso sottovalutata o comunque confinata a un problema estetico, in realtà è un problema innanzitutto funzionale e per questo deve essere affrontata nel modo corretto.

Nel dettaglio, la diastasi consiste nell'allontanamento dei due muscoli retti dell'addome, finalizzati a consentire la dilatazione della cavità addominale per accogliere l’utero in crescita. La diastasi, che di per sé è un processo fisiologico e si risolve nei 12 mesi successivi al parto, può causare mal di schiena, incontinenza, nausea e dolori addominali.