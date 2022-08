Irene Grandi: "In crisi, disperata, ho scoperto la spritualità". Come vive oggi

Dopo anni frenetici, trascorsi fra studi di registrazione, eventi, incontri e palchi delle principali città italiane, Irene Grandi ha sentito il bisogno di fermarsi. E' accaduto più di dieci anni fa, in uno dei periodi più bui che si è trovata a vivere, come racconta oggi in un'intervista al Corriere: "Nel 2010 mi ero accorta che tutto quello per il quale avevo lavorato non mi dava più soddisfazione. I miei punti di riferimento erano volati via. In crisi, disperata, stanchissima decisi di partire da sola, per Bali. Scoprii un altro mondo, legato alla spiritualità".

Un viaggio che ha cambiato per sempre la sua vita: "E' stata una purificazione generale. Sono tornata in forma smagliante. Per un periodo ci sono andata ogni anno, fino a quando ho scoperto che vicino a me, a Ponsacco, c'è il Centro studi Bhaktivedanta, una scuola splendida. Bisogna studiare parecchio, entrare in un linguaggio, si usano tante parole in sanscrito, fanno anche dei corsi per insegnarlo". La cantante ha deciso di voltare pagina, andando a vivere in campagna: "Mi piace stare in mezzo alla natura. Ho un piccolo giardino, e anche se con la siccità muore tutto, sono riuscita per miracolo a far crescere la lavanda - racconta con orgoglio -. La raccolgo e la infilo nei sacchettini da mettere nel bucato. A volte penso che sono isolata, in città avrei più occasioni per il mio lavoro. Poi però non ce la fo' a lasciarla".

Qui ha trovato la sua dimensione e il benessere totale, iniziando a dedicarsi ad altro oltre alla musica. A partire dallo yoga: "Sono diventata un'istruttrice - spiega -. Non ho una classe, ma durante il lockdown ho dato lezioni online ai fan. Dopo la musica è la mia seconda passione, mi riempie la vita. Chissà, quando diventerò più anziana diventerà la prima... Perché a un certo punto bisogna avere il coraggio di venire via".

La fine del matrimonio con Lorenzo Doni

Irene Grandi è da poco tornata single. Qualche mese fa è stata proprio lei a parlare della fine del suo matrimonio con Lorenzo Doni, avvocato fiorentino sposato nel 2018: "Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato".

Irene Grandi con il diploma di insegnante di yoga