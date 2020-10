Tutti pazzi per Irene, la nipote di Mara Venier (tale e quale alla zia)

Tutti pazzi per la giovane Irene. Dopo che zia Mara Venier l'ha nominata in tv, non si fa che parlare della splendida 21enne veneziana, soprattutto in virtù della grande somiglianza con la conduttrice. Riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, Irene è figlia di Roberta Povoleri, sorella di zia Mara.

Chi è Irene, nipote di Mara Venier

Sono oltre mille i follower che oggi seguono la ragazza su Instagram. Bionda e con gli occhi azzurri proprio come Mara, ama condividere via social le sue più grandi passioni, ovvero i viaggi e gli animali. Tra le Instagram Stories in evidenza, infatti, ci sono le foto delle lunghe trasferte che fa in giro per il mondo: dalla Galleria Doria Pamphili di Roma al Castello Miramare in Friuli, da Los Angeles alla Grecia. Con lei c'è sempre l'inseparabile cagnolino, un tenero jack russel.

La famiglia di Mara Venier

Che la famiglia fosse il centro della vita di Mara Venier è cosa risaputa. Proprio qualche giorno fa la presentatrice veneta ha annunciato la sua decisione di lasciare Domenica In proprio per dedicarsi maggiormente al marito, il produttore Nicola Carraro. Mamma due volte - di Paolo Capponi ed Elisabetta Ferracini - ha due nipoti: Giulio, 18 anni, e Claudio, anche detto Claudietto, nato tre anni fa.

"Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30 - ha raccontato in occasione del suo compleanno, celebrato proprio ieri - Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio".