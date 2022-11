Irene Pivetti, disposto sequestro per 3 milioni di euro: "Inesistenti le sue società"

Con "motivazione congrua e priva di criticità" è stato disposto il sequestro di 3,5 milioni di euro nei confronti di Irene Pivetti nell''inchiesta della Procura di Milano che la vede indagata per evasione fiscale e autoriciclaggio insieme ad altre 5 persone, per circa 8 milioni di euro di ricavi sottratti al fisco. Lo scrive la Cassazione, nelle motivazioni del verdetto di conferma del sequestro, rilevando che Pivetti ha realizzato "fittizia interposizione quale acquirente della Only Italia di Hong Khong" un network societario "di assoluta inconsistenza", "di inesistenza giuridica e economica", sprovvisto di conto corrente e di personale.

Proprio nei giorni scorsi Pivetti ha raccontato la sua nuova vita lontano dalla politica. "Da metà ottobre coordino il ristorante Smack, una mensa sociale del centro sociale di Via Tazzoli a Monza. E abito nel dormitorio adiacente: è più comodo perché non ho l'auto. E poi non potrei permettermela", ha spiegato l'ex parlamentare ed l'ex imprenditrice 59enne. "Mi mantengo con i mille euro mensili che mi dà la cooperativa sociale per il lavoro che svolgo alla mensa. Ma non mi lamento. Non è questo il problema. C'è gente che non ha neppure quelli. La vita che sto facendo è molto gratificante", ha aggiunto.