Chiara Ferragni, spunta la sosia: la somiglianza impressionante, il video

Ha ventimila follower su TikTok e la sua somiglianza con Chiara Ferragni è nota a tutti coloro che lo seguono, ma solo oggi il volto di Iryna Moryeva diventa popolare. E lo fa con un video attraverso cui la tiktoker raggiunge mezzo milione di persone. Nella clip, che è un "duetto" - ovvero un video particolare con cui, sulla piattaforma cinese, due persone possono duettare insieme seppure a distanza - Iryna si immortala mentre replica un balletto già danzato dalla stessa Chiara, sulle note di "Last Christmas" di George Michael. Questa volta più delle altre l'intento di emulare l'imprenditrice digitale è evidente: la ragazza sceglie infatti lo stesso sfondo ed indossa un maglione identico, anche gli orecchini sono gli stessi.

Quattrocentomila le views, 20mila i like. Oltre duecento commenti. "Pensavo fossero entrambe Chiara", scherza qualcuno. E ancora: "È più Chiara di Chiara", "Mi sembrava Chiara stesse duettando con se stessa". Già nei video precedenti molti utenti avevano taggato Ferragni, ma al momento lei non ha scritto alla sua sosia, lasciando cadere gli appelli nel vuoto. È probabile che un suo messaggio comparirà nelle prossime ore, a seguito della viralità raggiunta dall'ultimo post.

Chi è Iryna Moryeva

Oltre ai lineamenti molto simili e ai colori chiari, di Chiara Iryna emula anche le tonalità del make up e le acconciature, fattori che rendono le similitudini ancora più forti. La ragazza non è italiana, è di origine ucraina sebbene viva nel nostro Paese, ed è anch'essa sposata e con figli. Proprio come la sua musa, è appassionata di moda.