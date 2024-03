Isabel Totti compie 8 anni: la festa esclusiva con trucchi, tacchi, passerelle e la sfilata con mamma Ilary

Compleanno speciale per la figlia più piccola di Ilary Blasi, Isabel che ha compiuto 8 anni e ha festeggiato in grande stile con le amichette ma anche la sua famiglia, o perlomeno parte di questa. Mamma Ilary, infatti, ha organizzato una festa unica e indimenticabile per la sua bambina che proprio oggi ha compiuto 8 anni. E per rendere l'atmosfera elettrizzante e far contenta sia la piccola che le sue amichette, Ilary Blasi ha scelto di fare una festa a tema moda e make-up. E cosa c'è di più bello per delle bambine, che giocare a fare le grandi truccandosi e facendo delle sfilate di moda su una passerella?

Ed è proprio così che Isabel ha festeggiato i suoi 8 anni con un party esclusivo dove in omaggio per le piccole invitate c'erano dei trucchi e anche la possibilità di sfilare su una passerella vera e propria montata appositamente per la piccola Isabel Totti. Presenti a questa festa color rosa c'erano anche Chanel Totti, sorella più grande di Isabel e Ilary Blasi che si è divertita in una sfilata mamma-figlia davvero dolcissima.

A riprendere la scena è stata Chanel che sul suo profilo Instagram ha prima mostrato gli addobbi super fashion per la festa della piccola Isabel per poi pubblicare il video della sfilata di Ilary Blasi con la sua bambina più piccola, avuta insieme all'ex marito Francesco Totti proprio 8 anni fa quando il loro amore andava ancora a gonfie vele. Oggi, però, nonostante la separazione da Totti, il divorzio difficile, il nuovo amore con Bastian e i nuovi progetti lavorativi, Ilary ha voluto far passare a Isabel una giornata indimenticabile insieme alle sue amiche.

E così, gli 8 anni della più piccola di casa sono diventati un party a tema davvero unico. E tra istallazioni di palloncini fucsia, un tavolo pieno di trucchi omaggio, dolci, passerelle, animazione e tanto divertimento, la piccola Isabel ha provato cosa significa essere una piccola "diva" proprio come sua mamma Ilary e sua sorella Chanel.

