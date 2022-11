La piccola Isabel Totti e la figlia di Noemi Bocchi sono inseparabili: il video di Francesco

Una nuova famiglia allargata che sta prendendo forma, quella di Francesco Totti e Noemi Bocchi. E che nel primo weekend di novembre si gode lo shopping sotto il sole che ancora scalda la Capitale. Con l'ex calciatore e la nuova compagna, ci sono anche le rispettive figlie, ovvero Isabel e la primogenita di Noemi, che appaiono più complici che mai. E che sembrano aver stretto una bella amicizia. Ad immortalare insieme la nuova famigliola sono stati alcuni presenti alla scena, che poi hanno girato le immagini a Pipol Gossip, un profilo Instagram specializzato proprio in tematiche di cronaca rosa.

Nella clip, l'ex capitano giallorosso e Noemi appaiono affiatati e complici. A loro si avvicina poi un fan d'eccezione, ovvero Gianfranco Fresegna, anch'esso volto noto della tv, seppure in misura molto minore, essendo un ex tentatore di Temptation Island. Evidentemente tifoso della Roma, Gianfranco chiede loro un autografo e Francesco non si tira certo indietro. Il clima è sereno, Noemi sorride e Francesco anche. Ma è soprattutto il siparietto che si sta svolgendo alle loro spalle che attira l'attenzione dei più curiosi: di fronte al bancone degli elettrodomestici, infatti, Isabel e la figlia di Noemi si abbracciano, lasciando intendere un affetto cresciuto molto dall'inizio della relazione di mamma e papà. Se siete davvero curiosi, aguzzate la vista per intravedere l'abbraccio delle piccoline. Del resto le piccoline erano già state immortalate mano nella mano nell'ultimo servizio fotografico del settimanale Chi.

Come va tra Totti e Noemi Bocchi

Proprio la scorsa settimana Francesco e Noemi sono stati avvistati nel quadrante Nord di Roma in cerca di un nuovo appartamento da acquistare e da rendere vero e proprio "nido d'amore": l'agente immobiliare li ha accompagnati a visionare un attico e un super attico, mentre i paparazzi appostati dietro l'angolo scattavano foto che poi avrebbero venduto al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Qualche giorno prima, invece, i giornali di gossip raccontavano anche il primo viaggio ufficiale "a due": destinazione Principato di Monaco. Ora il ritorno alla routine.