Isabel Totti, il video di Halloween fa impazzire i social: è tale e quale a mamma Ilary

L'abbiamo conosciuta per la prima volta due anni fa, quando è entrata nello studio del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla mamma. E la ritroviamo oggi, sempre più bella, mentre festeggia Halloween insieme ai genitori. La piccola Isabel Totti, a soli 4 anni, è già una piccola star.

Basta un vestito da streghetta per farla sfilare fiera in giardino sotto l'obiettivo di mamma e papà, che condividono il siparietto sui rispettivi canali social. Ilary mostra ai follower il completino a tema: una gonna di toulle arancione e nera, le calze adornate di piccole zucche. Totti, invece, pazzo d'amore per la sua piccolina, la immortala in un video con in sottofondo la canzone 'Straordinario' di Chiara Galiazzo: "E io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te", scrive nella didascalia.

Una famiglia sempre più social quella di Totti, approdata solo di recente su Instagram ma evidentemente intenzionata a recuperare tutto il tempo perso: non si contano i siparietti dell'estate, dalla prima nuotata di Isabel fino al messaggio d'addio per Enzo Totti, padre di Francesco, venuto a mancare di recente. Segno del legame sempre più forte che l'ex calciatore vuole instaurare col suo pubblico.

Totti papà innamorato, Isabel nuota da sola: "Ormai sei grande"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.