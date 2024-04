Isabella Ferrari confessa: "Sono stata picchiata. L'analisi mi ha aiutata a capire il male"

Isabella Ferrari è uno dei volti del cinema più apprezzati in Italia e tornerà nelle sale il 24 aprile con "Confidenza", film di Daniele Lucchetti. Ferrari è Tilde, "una donna risolta, manager della casa editrice di suo padre", che nasconde un segreto inconfessabile. "È tutto un compromesso, la vita, la coppia. Quanto puoi essere sempre veramente sincero? Una coppia - ha spiegato l'attrice - deve avere i segreti che la fanno sopravvivere. Daniele Luchetti mi ha detto: vorrei lavorare con te per quello che non hai fatto. Cercava dei buchi, nella mia testa chissà cosa ha trovato. Avevo voglia di lavorare con lui. Ha sempre un cambio di direzione, una improvvisazione costante. Non sei mai al sicuro, ho sofferto un po’, perché io voglio sempre avere il controllo di tutto, e rischio di essere ingombrante".

Nel film Pietro, interpretato da Elio Germano, e Tilde hanno un flirt ma poi lui, essendo sposato, decide di fermarsi. Ferrari, parlando di quel rifiuto cinematografico, al Corriere della Sera ha rivelato di averlo provato sulla propria pelle un 'no' che l'ha fatta soffrire. "Sì, non l’ho mai detto. Ero innamorata di un ragazzo che non era per me. Ero giovanissima, bella, piena di brufoletti. E a Los Angeles un ragazzo francese mi disse: dovresti cambiare profumo. Se lo cambiai? Assolutamente no".

E continuando a parlare di relazioni passate l'attrice fa un'altra rivelazione, è successo che un uomo la picchiasse. "È capitato. Se ti succede una volta non ci ricaschi. L’analisi mi ha aiutato a riconoscere il male", ha spiegato Ferrari. Quel ricordo ormai appartiene al passato, ma inevitabilmente lascia un segno. Da vent'anni è sposata con Renato De Maria. In un'intervista a Belve, parlando del compagno, rivelò che nessuno prima di lui era riuscita a farla sentire "stupenda", "ha alzato molto la mia autostima. Mi sento di dirgli grazie per questo motivo. Non c’era riuscito neanche il mio analista". In vent'anni di relazione qualche scappatella se la sono concessa: "Il mio rapporto credo che supererebbe un tradimento. Dipende però che cosa. In ogni caso meglio non sapere. Ogni tanto controllo il cellulare. Ho trovato qualcosa tempo fa. Anche lui ha trovato. Siamo pari.