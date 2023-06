Uomini e donne, la crisi tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani era vera: i due hanno già divorziato

Tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani non solo si sono lasciati, ma hanno già divorziato. I due volti del trono over di Uomini e Donne che hanno fatto sognare i fan del programma si erano sposati a maggio 2022 e dopo poco più di un anno la loro storia d'amore è giunta al capolinea.

Dopo mesi e mesi di pettegolezzi e illazioni la conferma che quei gossip fossero veri è arrivata proprio da Isabella che su Instagram ha condiviso un post con poche parole ma eloquenti: "Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero". Un messaggio colmo d'amarezza che lascia intendere quanto questa separazione l'abbia fatta soffrire. Fabio, che due giorni fa è diventato nonno, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

La storia d'amore tra Isabella e Fabio

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2021, dopo poche settimane di conoscenza nell'impeto dell'amore decisero di lasciare il programma e di dedicarsi totalmente a loro due. Circa sei mesi dopo i due sono convolati a nozze, il 28 maggio 2022, per poi trasferirsi a Dubai come da programma. La loro storia d'amore sembrava una favola e per questo motivo nessuno si aspettava il loro divorzio.