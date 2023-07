Isola dei Famosi: si sposa Blind, ex naufrago

Un bel pomeriggio di sole nello splendore delle campagne umbre ha fatto da sfondo al matrimonio di Blind, giovanissimo rapper ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi con la sua fidanzata storica Greta Tigani.

Nello splendido scenario della Tenuta Montenero, a Perugia, i due giovani si sono promessi amore eterno circondati dall’affetto di parenti, amici e colleghi. Sono stati in tanti ad unirsi alla coppia di ventitreenni nel primo giorno da marito e moglie, ma tra questi tanti mancavano alcuni colleghi di avventura di Blind, che con lui hanno partecipato al reality della sopravvivenza e a cui, secondo i bene informati, gli inviti sono stati spediti.

A fare nomi e cognomi di chi ha preferito altro rispetto al grande giorno del giovane rapper è Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram fa nomi e cognomi. Edoardo Tavassi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e i coniugi Russo, tutti erano stati invitati ad unirsi ai festeggiamenti per le nozze di Blind ma non uno si è presentato per condividere con l’ex compagno di reality la gioia del matrimonio.

Un particolare di poco conto, se si pensa a quanto la giovane coppia ha aspettato questo momento. Proprio durante il reality Blind aveva raccontato a tutta Italia che avrebbe voluto sposare Greta, la donna che gli sta accanto praticamente da sempre e che per lui è stato un sostegno fondamentale per uscire da un contesto complicato, da anni di sofferenze anche dovuti a problemi con le dipendenze. Greta Tigani, 23enne onicotecnica, non ha mai lasciato solo Blind e oggi nel suo bell’abito bianco, in un rito civile immersi nella bellezza della natura e circondati dagli affetti degli amici, gli ha infilato un anello al dito e gli ha assicurato che continuerà ad esserci sempre, come farà lui, per tutta la vita.