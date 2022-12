Lutto a Forum, è morto il giudice Italo Ormanni

È scomparso, all'età di 85 anni, Italo Ormanni, il giudice napoletano volto noto di Forum. Ad annunciare la scomparsa di Ormanni è stata la pagina ufficiale del programma tv dove è stato uno dei giudici dal 2011 al 2013. La redazione di Forum, infatti, ci ha tenuto a spendere parole di cordoglio e vicinanza per la famiglia del giudice che è stato uno dei maggiori protagonisti dello show, definito il vero e proprio "papà di Forum".

"Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere - ha scritto la redazione del programma Mediaset su Facebook -. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi".

Chi era Italo Ormanni

Nato a Napoli, il 12 gennaio del 1937, Italo ha fatto parte della magistratura dal 1961 al 2010. Nella sua carriera come sostituto procuratore a Napoli, Italo si è occupato di diverse indagini sulla camorra, sul traffico di stupefacenti e su diversi omicidi portando all'arresto di diversi camorristi.

Italo è stato anche consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, dall'84 al '90 e nel 1989 è stato tra i protagonisti di una serie di incontri negli Stati Uniti con la D.E.A. e l'F.B.I. Oltre alla carriera da magistrato, Ormanni è stato anche professore all'Università di Napoli. Tra le indagini più importanti della sua carriera ci sono quelle sull'omicidio di Marta Russo, Giovanna Reggiani, Maria Grazia Cutulli e Italo, tra le altre cose, ha anche individuato diversi componenti delle Brigate Rosse. Per aver individuato e fermato la banda di sequestratori di due Van Gogh e Cezanne gli fu anche data la medaglia d'argento dal Presidente della Repubblica.

Dal 2008 al 2010 è stato capo dipartimento del Ministero della Giustizia, prendendo anche parte all'estradizione del terrorista Cesare Battisti.

Nel 2011 è entrato nel cast del programma Forum dove ha fatto parte fino al 31 dicembre 2013 e ha continuato la sua carriera televisiva diventando supervisore per la sceneggiatura in diverse fiction della Rai come "A testa alta" e "Boris Giuliano".